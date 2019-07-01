Прокуратура нашла нарушения в работе дубенского полигона ТКО

Тульская природоохранная прокуратура нашла нарушения законодательства в работе полигона твёрдых коммунальных отходов в Дубне.



Согласно документации, ООО «СтройСитиТула» осуществляет деятельность по размещению отходов производства и потребления на территории земельного участка с кадастровым номером 71:07:020101:20 на основании лицензии, выданной управлением Росприроднадзора по Тульской области 14 сентября 2018 года №(71) 6276-СР на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности.

В ходе выездной проверки 10 июня 2019 года обнаружено, что на полигоне в нарушение федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления», а также постановления правительства РФ захоранивали отходы IV класса опасности, в состав которых входят полезные компоненты, в частности, покрышки шин.

Кроме того, оказалось, что в нарушение СанПиНа размеры санитарно-защитной зоны полигона не установлены, отсутствует даже проект санитарно-защитной зоны.

Ранее глава администрации Дубенского района Кирилл Гузов в ответ на жалобы местных активистов-экологов утверждал, что «если проверка прошла (и не одна) и лицензию не приостановили или не отозвали, то это означает, что всё абсолютно в норме».

По результатам проверки в отношении должностного лица ООО «СтройСитиТула» составлен протокол по статье 6.3 КоАП РФ. Кроме того, гендиректору фирмы внесено представление об устранении нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, об охране окружающей среды, об отходах производства и потребления, земельного законодательства.

Также в материалах лицензионного дела отсутствуют правоустанавливающие документы, подтверждающие наличие у лицензиата объектов размещения ТКО — есть только договор аренды земельного участка с разрешённым использованием «для строительства полигона твёрдых бытовых отходов».

Руководителю управления Росприроднадзора по Тульской области Инне Заботиной также внесено представление об устранении нарушений законодательства о лицензировании и об отходах производства и потребления. Напомним, ранее генпрокурор России Юрий Чайка озвучил, что в Тульской области лицензии на обращение с отходами выдавались при отсутствии необходимых документов.

Вместе с тем, как отметили в тульской природоохранной прокуратуре, факт поступления на полигон отходов из других субъектов РФ не подтвердился.





