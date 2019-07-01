Экс-глава МО Малаховское стал фигурантом уголовного дела о незаконном изъятии земли

В Тульской области возбуждены два уголовных дела по факту противоправного изъятия из хозяйственного ведения Заокского района двух земельных участков общей площадью более 4 тыс. кв. м.



Прокуратура установила, что в декабре 2016 года глава администрации МО Малаховское, превысив свои должностные полномочия, незаконно предоставил данные земельные участки гражданину для ведения личного подсобного хозяйства. В результате району был нанесён ущерб на сумму более 1,5 млн рублей.

По материалам проверки Ясногорским межрайонным следственным отделом управления Следственного комитета РФ по Тульской области возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

С 2015 по 2018 год администрацию МО Малаховское возглавлял Алексей Шаповалов. В июле 2018 года он ушёл в отставку по собственному желанию, сообщив: «Видимо администрация Заокского района не нуждается более в моих услугах».

Предыдущий глава МО Малаховское Алексей Вдовин ранее получил срок за растрату земель и вошёл в федеральный реестр коррупционеров.