На госпрограмму развития моногородов потратят свыше 57 млрд рублей

Правительство РФ подготовило новую программу развития моногородов после закрытия прежней, признанной неэффективной.



За 2019–2024 годы затраты на её реализацию составят 57,3 млрд рублей, пишет «РБК».

Предыдущая приоритетная программа «Комплексное развитие моногородов», разработанная Минэкономразвития, была рассчитана на период 2016—2025 годов. Однако ее решено было досрочно прекратить в конце прошлого года. В отчёте Счётной палаты подчеркивалось, что мероприятия по поддержке моногородов не решили ключевую задачу улучшения роста благополучия их жителей.

В России сейчас зарегистрировано 319 моногородов, они расположены на территории 61 региона. По данным Росстата, к началу 2018 года в моногородах проживало более 13,5 млн человек, или 9,2% населения России.

На территории Тульской области расположено пять моногородов: Алексин, Ефремов, Суворов, Белёв, и посёлок Первомайский.