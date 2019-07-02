В России введут правила для совместных поездок

Минтранс представил законопроект и поправки к действующим нормам для регулирования онлайн-агрегаторов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar.



В проекте содержится ряд ограничений: запрещено использовать наличные средства для компенсации водителям, число рейсов ограничивается двумя в сутки, а попутчиков — пятью. За нарушения агрегаторам и перевозчикам грозит блокировка.

Министерство направило документ членам рабочей группы, которая занимается урегулированием правоотношений в подобных поездках. Рассмотрение продлится до 25 июля.