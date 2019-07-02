Более половины россиян в свой отпуск будут работать

Больше половины россиян (56%) планируют в отпуске заниматься работой, выяснили специалисты сервиса по поиску работы и сотрудников Работа.ру.



В опросе приняли участие более тысячи респондентов старше 18 лет и имеющих постоянную работу.

Как показало исследование, каждый четвёртый его участник проведёт свой летний отпуск на даче. Примерно 23%, поедут в путешествие по России, 17% запланировали на лето отдых за границей, 4% проведут время отдохнут в санаториях и пансионатах. Треть респондентов (31%) ещё не определились с планами.

Среди тех, кто собирается работать, 17% будут проверять рабочие письма и общаться с коллегами во время отдыха; 16% планируют работать в отпуске, и его оформление будет просто формальностью; 15% вынуждены включаться в выполнение рабочих задач во время отпуска. 5% не хотят выпадать из рабочего процесса даже во время законного отдыха; 3% намерены доделать в отпуске некоторые рабочие дела.