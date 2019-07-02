Минздрав изменит порядок проверки школьников на наркотики

Минздрав предложил изменить порядок проведения профилактических медосмотров школьников и студентов. В него предлагается включить обязательный анализ на опиаты, каннабиодиды, амфетамин и другие наркотики.



Как пишет «Российская газета», проект приказа направлен на совершенствование методов раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в отношении обучающихся.

Кроме конкретного списка наркотиков, на которых будут проверять школьников и студентов, документ предполагает, что в случае наличия у врача-психиатра-нарколога, осуществляющего профилактический медицинский осмотр, достаточных оснований полагать, что обучающийся находится в состоянии наркотического опьянения, биологический объект (моча) направляется в химико-токсикологическую лабораторию для проведения подтверждающего ХТИ (лабораторный анализ мочи) вне зависимости от результатов предварительных ХТИ.

Если документ будет принят, такой анализ станет обязательной частью медицинских осмотров школьников и студентов: «предварительные ХТИ в обязательном порядке проводятся на следующие химические вещества, включая их производные, метаболиты и аналоги: опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, фенилалкиламины (амфетамин, метамфетамин), синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины, барбитураты».

При этом профилактические медосмотры для школьников и студентов останутся добровольными. Эта норма прописана в порядке проведения медосмотров, который был принят ещё в 2014 году. Если ребенку меньше 15 лет, письменное согласие должны дать родители. Если он старше 15 лет — то сам должен дать согласие. Обучающиеся вправе отказаться от проведения профилактического медицинского осмотра.

Профилактические медицинские осмотры проводятся врачом — психиатром-наркологом на основании поимённых списков обучающихся. Списки эти могут быть составлены на основе социально-психологического тестирования, которое проходит в школах каждый год. Ранее Минпросвещения изменило порядок проведения таких тестирований. Ученики в школах будут добровольно проходить психологическое обследование на наркотики, начиная с 13 лет или с 7 класса.