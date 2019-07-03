Откатают на 710 миллионов

Определился подрядчик, который будет ремонтировать в Туле дороги и тротуары в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



По результатам рассмотрения одной заявки контракт на 534 млн рублей получила подрядная организация ООО «ДСК-108».

Ремонт дорожного покрытия и элементов конструкции улично-дорожной сети в рамках муниципальных контрактов будут выполнять ООО «Эталон Бетон» (на 53 млн и на 46 млн рублей) и ООО «Регионстрой» (на 52 млн рублей). Также ООО «Эталон Бетон» отремонтирует 11 тротуаров на сумму свыше 25 млн рублей.