Туляки собирают подписи против строительства храма в Платоновском парке (фото)

В Туле активисты начали сбор подписей против строительства в Платоновском парке.



Туляки намерены не допустить возведения на территории парка храма Спиридона Тримифунтского. Сейчас на предполагаемом месте строительства уже вырублена часть деревьев.

Кроме того, часть парка — рекреационную территорию — каким-то образом отдали в аренду частной фирме ООО «Управление недвижимостью» с видом разрешённого использования под строительство гостиницы, поэтому стройка может расшириться. Общественники бьют тревогу и заявляют о том, что любая стройка в парке недопустима.

«Мы призываем всех, кому небезразлично будущее нашего города, принять участие в сборе подписей и распространять петицию», — отмечают активисты движения «Чистая Тула».

Сбор подписей ведётся в различных местах города. Также подписные листы можно взять у активистов движения «Чистая Тула» Елены Новиковой и Георгия Аксилаева.





В петиции, которая будет направлена местным чиновникам, говорится о недопустимости строительства на территории зелёной зоны, а также о необходимости придания Платоновскому парку статуса особо охраняемой природной территории.

Кроме того, туляки выступают с предложением создать на территории, отведённой под строительство, аллеи памяти героев Великой Отечественной войны к празднованию 75-летия Великой победы.

«Мы, нижеподписавшиеся, жители города Тулы и Тульской области считаем, что строительство храма святителя Спиридона Тримифунтского на территории Платоновского парка города Тулы недопустимо.

Строительство на территории парка не только испортит облик Платоновского парка, но и нанесёт непоправимый урон зелёным насаждениям, посаженным в нём. А также может привести к ещё большему загрязнению пруда находящегося на территории парка. Что в свою очередь, нарушит всю экосистему Платоновского парка и негативно скажется на экологической ситуации в городе Туле.

Мы считаем, что данное строительство идёт в разрез с мерами по улучшению экологии города Тулы и противоречит пункту 2.2. Распоряжения Об одобрении прогноза социально-экономического развития Тульской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года определены приоритетные направления в сфере экологии такие как совершенствования системы особо охраняемых природных территорий и восстановления и экологической реабилитации водных объектов.

Данной петицией мы хотим донести до Правительства Тульской области и Администрации города Тулы, что жители выступают против строительства любых объектов в данном месте. В нашей области много разрушенных и требующих реставрации храмов, таких как храм Рождества Христова (1766 года постройки) в с. Мещерино Плавского района, к которому уже давно пытаются привлечь внимание и восстановить.

Мы, общественное движение „Чистая Тула“, хотим, чтобы воздух в нашем городе был чистым и улицы полные зелени, а количество парков и скверов росло. Тула – крупный промышленный город, для очистки воздуха нам требуется как можно больших „городских лёгких“. Строительство храма на месте может сильно навредить экосистеме Платоновского парка, любое строительство на территории такого небольшого парка повлечет за собой неблагоприятные последствия для деревьев растущих там. Строительный мусор, образующийся в ходе строительства, негативно повлияет на растущие там деревья и последствия его влияния могут повлечь к вымиранию деревьев в парке.

Также под опасностью будет система прудов, пыль и мусор приведут к гибели водоемов. Похожая ситуация уже произошла в Екатеринбурге и привела к росту напряженности в обществе. Мы хотим предотвратить разобщенность туляков из-за строительства в парке», — говорится в петиции.