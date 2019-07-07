Работоспособность ливнёвки на улице Коминтерна в Туле восстановят за 11,6 млн рублей

В 2019 году в Туле в рамках муниципальных контрактов по ремонту дорог на общую сумму более 151 млн рублей отремонтируют 187 смотровых колодцев и дождеприёмных решёток.



За счёт средств, выделенных по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», запланирован ремонт 333 смотровых колодцев с применением технологии «плавающий люк» и 16 дождеприёмных решёток.

С начала года силами МКУ «Сервисный центр города Тулы» выполнены работы по ремонту 190 смотровых колодцев и решёток, а также запланировано проведение ремонта более 200 смотровых колодцев и решёток.

В период дождей было прочищено 27 дождеприёмных решёток, промыто 650 м трубопровода сети ливневой канализации и откачано 60 кубометров воды.

В настоящее время с подрядной организацией ООО «ТулаВодосток» заключён контракт на восстановление работоспособности ливневой канализации на 16 объектах. Также ООО «ТандемСтрой» отремонтирует ливневую канализацию по улице Коминтерна (на участке от Советской до Фрунзе) на сумму 11,6 млн рублей.