В России планируют продлить дачную амнистию

Закон о продлении «дачной амнистии» Госдума планирует принять в июле, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.



Документ предполагает восстановление ранее действовавшей дачной амнистии — до 1 марта 2022 года, а также её расширение.

Прежняя дачная амнистия действовала в течение 13 лет и прекратила своё действие 1 марта 2019 года. Программа позволила легализовать 13 млн объектов по всей стране. Не успевшие воспользоваться упрощенным порядком люди оказались вне правового поля. Оформление их прав на возведенные дома стало возможным только через суд.

Новый этап программы — вплоть до 1 марта 2022 года — будет действовать для жилых домов, жилых строений и садовых домов, которые построены на земельных участках, предоставленных до 4 августа 2018 года. Оформление прав на них, согласно инициативе, будет осуществляться в упрощённом порядке — при наличии права на землю потребуется технический план, подготовленный в соответствии с декларацией об объекте, которую составит владелец.

При этом в отношении строящихся жилых и садовых домов, строительство которых начато до 4 августа 2018 года, предлагается установить бессрочный упрощённый уведомительный порядок. В орган стройнадзора будет направляться не два, а одно уведомление — только об окончании строительства.