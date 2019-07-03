Скажется ли летняя жара на урожае зерна

Летняя жара в России немного снизила прогнозы урожая зерна в 2019 году: экспертные оценки по сбору зерновых в текущем году составляют 124-130 млн тонн.



«Есть несколько регионов, которые пострадали от засухи, но эти потери практически полностью компенсируются прибавкой по урожаю в благоприятных по погоде регионах. Поэтому в макромасштабе мы всё равно стоим на прежних позициях: сейчас наш прогноз по сбору зерновых составляет более 130 млн тонн, при совсем удачном стечении всех факторов объём может быть больше», — сказал РИА «Новости» президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Минсельхоз ожидает, что валовой сбор зерна в России в 2019 году составит 118 млн тонн, урожай пшеницы может достичь 75 млн тонн. В 2018 году урожай зерна в России составил 113,2 млн тонн, включая 72,1 млн тонн пшеницы. По состоянию на 20 июня в целом по стране яровой сев проведен на площади 50,5 млн га, или 96,5% к прогнозной площади (в 2018 году – 50,4 млн га).