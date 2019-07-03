В тульских магазинах молочку должны будут отделять от немолочки

С 1 июля молочные продукты без растительных жиров будут продаваться по новым правилам.



Продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться, что позволит покупателям облегчить выбор нужных товаров. Соответствующее постановление правительства РФ было принято в конце января 2019 года.

Документ внёс изменения в правила продажи в России отдельных видов товаров. Согласно им, размещение молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов в торговых залах и других местах продажи должно осуществляться так, чтобы можно было визуально отделить их от других пищевых продуктов, а также сопровождаться информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира».