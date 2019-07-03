Семьям с детьми-инвалидами увеличили пособия

С 1 июля выплаты семьям с детьми-инвалидами повышаются с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей.



В таком размере выплата будет предоставляться осуществляющим уход родителям и усыновителям детей-инвалидов или инвалидов с детства первой группы, а также их опекунам и попечителям.

Другим ухаживающим выплата предоставляется в прежнем размере, который сегодня составляет 1,2 тыс. рублей.

Сейчас такую выплату получает почти 395 тысяч семей. Повышение выплаты пройдет для них без заявлений. В 2019 году расходы Пенсионного фонда России на предоставление выплаты будут дополнительно увеличены на 13,5 млрд рублей и в общей сложности составят 49 млрд рублей.