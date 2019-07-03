В пяти регионах России опробуют проект по снижению бедности

Пять регионов России вошли в пилотный проект по повышению реальных доходов граждан и снижению до 2024 года в два раза уровня бедности.



Основная цель пилотных проектов — провести всесторонний анализ причин нуждаемости, разработать на примере участвующих в эксперименте субъектов эффективные универсальные механизмы, направленные как на увеличение доходов граждан, так и на снижение бедности.

В перечень пилотных проектов вошли Курганская область, Республика Коми, Тыва, Алтайский и Пермский края.

До этого проект по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности проводился в восьми регионах: Татарстане, Кабардино-Балкарии, Приморском крае, Нижегородской, Ивановской, Липецкой, Томской и Новгородской областях.