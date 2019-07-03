Прокуратура заставила тульского застройщика выплатить рабочим миллионные долги

Тульская прокуратура заставила строительную фирму ООО «Стройакс» погасить долги перед бывшими работниками.



14 человек обратились в надзорное ведомство по поводу невыплаты заработной платы.

В ходе проверки были выявлены нарушения трудового законодательства, в связи с чем в адрес руководителя предприятия внесены представления.

В отношении юридического лица ООО «Стройакс» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.