«Коммунисты России» поставили подножку экс-мэру Донского

Губернатора Хакасии Валентина Коновалова предлагают лишить администрации, пишет «Коммерсантъ».



Соответствующую инициативу депутата Верховного совета, лидера реготделения «Коммунистов России» Дениса Бразаускаса поддержала конституционная комиссия регионального парламента, вопрос вынесен на сессию.

Штат администрации не превышает 70 человек, расходы на содержание которых обходятся в 100 млн рублей в год. В функции администрации входит подготовка и доработка документов, требующих подписи губернатора, она контролирует исполнение поручений главы республики, формирует его ежегодные отчеты, организует проведение его протокольных мероприятий, отвечает на обращения граждан, адресованные главе республики, мониторит общественно-политическую ситуацию в республике, конт­ролирует взаимоотношения со СМИ.

Сейчас администрацию Валентина Коновалова возглавляет бывший секретарь тульского обкома КПРФ и бывший мэр Донского Тульской области Богдан Павленко.