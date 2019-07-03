Голикова заявила о катастрофическом вымирании россиян и занижении уровня смертности в регионах

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население. Такое мнение она высказала на совещании с членами медицинского кластера СЗФО «Западный».



По её словам, за четыре месяца естественная убыль населения в стране составила около 149 тысяч человек.

Голикова добавила, что многие регионы «в погоне за качественными показателями» снижали цифры смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин.

В период с 2016 по 2018 годы россиян стало больше на 236,02 тыс. человек (0,16%). При этом миграционный прирост составил 598,71 тыс., а естественная убыль — 355,13 тыс. На начало 2019 года численность населения в России составляла более 146,7 млн человек.

В целом за последние три года зафиксировано падение рождаемости, опережающее снижение смертности населения, а также сокращение притока мигрантов при росте оттока жителей.

В апреле Татьяна Голикова сообщила, что естественный прирост населения в России в 2018 годы отмечен в 21 регионе, в том числе наибольший — в республиках Чечня и Дагестан, Ханты-Мансийском автономном округе и Москве. При этом в 64 регионах страны отмечена естественная убыль населения, отметила она. Наибольший показатель зафиксирован в Московской области, Саратовской, Тульской, Кемеровской, Воронежской и Нижегородской областях.