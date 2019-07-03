На антимусорном митинге в Москве призвали отправить в отставку Шерина и Агеева

3 июля в Москве на Суворовской площади прошёл митинг против строительства мусорного полигона «Шиес» в Архангельской области.



В акции приняло участие около тысячи человек, сообщают СМИ.

Участники митинга обратились к властям Подмосковья и Архангельской области с требованием остановить строительство полигона в Шиесе и комплексов по переработке отходов в районах Московской области. Они также потребовали провести в Архангельской области референдум.

На митинге выступил редактор газеты «Тульская правда» Михаил Фёдоров, который в свою очередь потребовал остановить ввоз в Тульскую область мусора из Подмосковья.

Он сообщил, что десятки тысяч туляков подписались под требованием отправить в отставку председателя регионального правительства Валерия Шерина, которого Фёдоров назвал ответственным за ввоз на местные полигоны подмосковного мусора и высокие тарифы на обращение с отходами.

В конце 2018 года Валерий Шерин подписал соглашение с Московской области о сотрудничестве «в вопросах реализации мероприятий по обеспечению сбора, накопления, переработки и захоронения отходов». Именно оно, отмечают тульские общественники, легализовало ввоз в Тульскую область мусора из Подмосковья.

Кроме того, Михаил Фёдоров призвал отправить в отставку министра внутренней политики Антона Агеева, который неоднократно «срывал митинги» жителей региона. Ещё одним лицом, ответственным за мусорные проблемы региона, Фёдоров назвал сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, уроженца Нижнего Новгорода.

«Эти люди плюют на нас, туляков, они залётные гости, среди них нет туляков. Но мы город-герой, мы не сдадимся, мы будем дальше бороться с этим мусором, и бытовым, и политическим. Мы — не помойка», — подчеркнул Фёдоров.