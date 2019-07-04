Дюмин встретился с инвалидом-колясочником, который ещё со времён Груздева просит помощи в переселении из неадаптированного дома

3 июля во время рабочей поездки в Ефремов губернатор Тульской области Алексей Дюмин провёл встречу по обращению инвалида-колясочника Александра Щукина.



Мужчина просит оказать содействие в переселении в адаптированное жильё. Он проживает на 4-м этаже в доме без лифта и уже неоднократно обращался в министерство труда и социальной защиты Тульской области и районную администрацию, однако согласно заключению комиссии, адаптация имеющегося жилья не представляется возможной.

В 2015 году Александр Щукин уже обращался со своей проблемой к главе региона Владимиру Груздеву, а затем написал петицию к президенту РФ Владимиру Путину.

По словам главы администрации Ефремова Сергея Балтабаева, заявителю были предложены варианты вторичного жилья на первых этажах из муниципальной собственности, но их адаптация в соответствии с требованиями также затруднительна.

На встрече было озвучено, что сейчас рассматривается вариант строительства частного дома. Администрация готова оказать содействие в строительстве и подведении коммуникаций, все работы выполнят за счёт внебюджетных средств. По региональной программе на внутреннюю адаптацию дома предусмотрена выплата в размере не более 500 тысяч рублей.

Губернатор поручил Балтабаеву помочь мужчине в продаже его недвижимости и приступить к строительству дома.