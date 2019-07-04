Дюмин: Мусорный тариф в Тульской области экономически обоснован

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин не поддержал жителей региона в их заявлениях о том, что тариф на вывоз мусора необоснованно завышен.



Об этом он заявил 3 июля в Ефремове во время посещения одного из дворов, благоустроенных в рамках приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды».

В ходе мероприятия местные жители пожаловались на высокую плату за вывоз мусора. В Ефремове региональным оператором, как и во многих других районах Тульской области, является московская фирма «МСК-НТ».

Дюмин подчеркнул, что тариф в регионе экономически обоснован. Также он отметил, что в ближайшие два года запланировано создание новых инфраструктурных объектов по обращению с отходами.

Ранее жители написали ряд обращений главе региона Алексею Дюмину, в котором заявили, что повышение тарифов ЖКХ в январе 2019 года «носит антиконституционный, антинародный характер». В сумме оно составило более 14%, что в 3,5 раза превысило уровень инфляции 2018 года.

Региональный оператор «МСК-НТ», например, заложил в свой тариф: расходы на приобретение иномарок — четырнадцати Renault Duster и двух Toyota Camry; оплату услуг связи, вневедомственной охраны, юридических, информационных и других услуг; покупку мебели, сейфов, компьютеров; расходы на служебные командировки и обучение персонала и другое.

Губернатора призвали признать завышенными тарифы на услуги регионального оператора, приостановить действия соглашений с регоператорами, пересчитать нормативы твёрдых коммунальных отходов, разобрать «на составляющие» тариф на вывоз мусора, вмешаться в разработку территориальной схемы обращения с отходами.

В Новомосковске рабочая группа по контролю за обращением с твёрдыми коммунальными отходами за четыре месяца работы выяснила, что замеры нормативов накопления отходов к мусорной реформе не осуществлялись, что противоречит постановлению правительства РФ №269. Также общественники отметили, что отсутствует раздельный сбор мусора, контейнерные площадки не готовы, а управление Роспотребнадзора выдавало лицензии на обращение с отходами при отсутствии необходимых документов.

Средний тариф регионального оператора в России равен 562 рубля за кубометр. Он рассчитан как среднее арифметическое минимального и максимального значений тарифов, установленных в субъекте РФ. В Тульской области минимальный тариф составляет 646 руб. за кубометр, максимальный — 770,2 руб., средний — 708,1 руб.

По этому показателю мы обошли всех соседей по Центральному округу, кроме Подмосковья. Так, к примеру, в Рязанской области тариф составляет 296,19 руб., в Воронежской — 492,62 руб., в Калужской — 496,75 руб., в Липецкой — от 502,24 до 559,62 рубля, в Брянской — 526,75 руб., в Тамбовской — 580,29 руб. Да и не только соседей — тарифы ниже у подавляющего большинства регионов.

По данным ОНФ, тульские чиновники не заложили в региональную программу по обращению с отходами целевые показатели реформы мусорной отрасли. В Счётной палате России и вовсе озвучили, что в Тульской области мусорную реформу провалили.

Именно в связи с такими результатами жители Тульской области на прошедших в районных центрах митингах потребовали отставок региональных чиновников: председателя правительства Валерия Шерина, министра природных ресурсов и экологии Юрия Панфилова и главу комитета по тарифам Дмитрия Васина.