Землю под сосновым бором в Алексине перевели в жилую зону с нарушениями

Инспекция Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору нашла нарушения при переводе 1,5 га земли в микрорайоне Бор из рекреационной зоны в жилую.



Как отметили в ведомстве, нарушения были допущены на стадии проведения публичных слушаний.





Решение об изменении зоны приняли местные депутаты во главе с Эдуардом Эксаренко в марте 2018 года.

Согласно действующим градостроительным регламентам в зоне Ж-4 предусмотрена многоэтажная застройка, количество этажей до 15, максимальный процент застройки земельного участка — 60% от площади участка. В результате около 300 взрослых сосен оказались под угрозой вырубки.

Алексинцы хотят, чтобы решение отменили, а лесу придали статус парка. В июне жители провели акцию, повязав на деревья, которым грозит вырубка, символичные красные ленточки, таким образом обозначив, что берут их под защиту.

При этом в городской администрации отметили, что вопрос о вырубке деревьев (пока) не рассматривался, а на этом участке (переведённом в жилую зону) хотели всего лишь сделать площадки для отдыха.