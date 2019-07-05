Суд отказал бизнесмену, который хотел узаконить нелегальный завод под Ясногорском

Ясногорский районный суд отказал предпринимателю Сергею Григорову, который пытается узаконить свой промышленный объект, размещённый на землях сельскохозяйственного назначения в деревне Тайдаково Ясногорского района.



21 декабря 2018 года на основании поступившего в райадминистрацию обращения была проведена внеплановая проверка земельного участка, принадлежащего Григорову. По результатам проверки ему выдали предписание до 21 июня 2019 года привести участок в соответствие с видом разрешённого использования «для сельскохозяйственного использования».

Акт был направлен в Ясногорский отдел Росреестра, на основании которого 10 января вынесено постановление о привлечении Григорова к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ, штраф в размере 10 тысяч рублей им уже оплачен.

В апреле мы опубликовали обращение жителей, в котором говорится о том, что из-за несоответствия фактического и разрешённого использования земли бюджет района недополучает деньги, так как собственник платит сниженные налоги.

«Администрация МО Ясногорский район уже третий год обещает провести этот земель­ный контроль, но всё никак и не соберётс­я. Между тем, глава адм­инистрации Ясногорск­ого района В. В. Мухин каждый день ездит на работу и обратно домой мимо асфальтоб­етонного завода и со­всем не хочет замеча­ть, что завод располагается на сельхозке, а следовательно на­логи в Ясногорский бюджет оплачиваются минимальные. Вот такое происходит безобразие и бездей­ствие чиновников в тульской глубинке», — писали авторы.

После этого Росреестр опубличил итоги декабрьской проверки, а администрация Ясногорского района подала иск в суд с требованиями признать незаконным использование Григоровым земельного участка не в соответствии с видом разрешённого использования и снести строения за счёт собственных средств в течение 30 дней с момента вступления решения в законную силу.

19 апреля Григоров подал ответный иск, в котором потребовал обязать администрацию внести изменения в генеральный план МО Ревякинское, а также отменить предписание об устранении нарушений использования земельного участка.

В ходе разбирательств было установлено, что Сергей Григоров является владельцем земельного участка площадью 34 431 кв. м и расположенных на нём нежилых зданий: объекта незавершённого строительства площадью 385 кв. м и весовой площадью 156,4 кв. м. Эта земля относится к категории «земли сельскохозяйственного назначения», с видом разрешённого использования «для сельскохозяйственного использования».

Земля и строения (завод «Тельтомат» по производству асфальта и битума и весовая) были куплены Григоровым у ООО «Техносервис» в марте 2014 года в счёт стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале этого общества. «Техносервис» в свою очередь получил участок из государственной собственности на основании постановления главы администрации Ясногорского района от 3 сентября 2013 года №1596 и договора купли-продажи от 7 октября того же года. Как установил суд, из постановления следует, что земля предоставлялась с разрешённым использованием «для сельскохозяйственного производства», но при этом фактически на ней находились здания и сооружения производственного назначения.

Что касается ООО «Техносервис», в Тульской области зарегистрировано две фирмы с одинаковым названием, обе занимаются строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Учредителем одной из них, действующей с 2002 года, является Заикин Василий Викторович. Эта фирма являлась поставщиком в 39 государственных контрактах на сумму 78,7 млн рублей, основные заказчики — администрации Заокского района и районных муниципалитетов Страховское и Малаховское, а также администрации Ясногорска и МО Архангельское, где и находился асфальтобетонный завод.

Сейчас в суде рассматривается дело о банкротстве «Техносервиса» Заикина. Имущество у фирмы отсутствует, но есть долги — около 4 млн рублей.

Ещё одно ООО «Техносервис» учредили Василий Заикин и Сергей Григоров уже вместе весной 2014 года. В феврале 2017-го фирма была реорганизована, а правопреемником стало ООО «Леандр» (основной вид деятельности — торговля). Учредила эту организацию Мурзакулова Уулбу Валиевна, при этом в ЕГРЮЛ значится, что сведения об учредителе и местонахождении фирмы недостоверны. Уулбу Мурзакулова является руководителем 19-ти и учредителем 11-ти организаций в разных регионах России (торговля, строительство, грузоперевозки), при этом все они ликвидированы или находятся в процессе реорганизации. ООО «Леандр» также реорганизуется, на его счету недоимки на 3,5 млн рублей.

Есть у Заикина и Григорова и ещё две фирмы с одинаковым названием — ООО «Дортехстрой», обе занимаются строительством автомобильных дорог и автомагистралей. «Дортехстрой» Сергея Григорова действует с 2013 года и уже успела выручить в 69 государственных контрактах 177 млн рублей. А у Василия Заикина такая фирма только образовалась в марте 2019 года.

Всего с 2014 по 2017 год выручка «Дортехстроя» Григорова составила более 300 млн рублей. Интересно, что администрация Ясногорского района — один из основных заказчиков его услуг (за указанный период было заключено 8 контрактов на 14 млн рублей). Другие крупные заказчики — «Тулаавтодор» (16 контрактов на 105 млн рублей) и администрация Заокского района (30 контрактов на 43 млн рублей).

Судебный процесс по иску Ясногорской администрации к Сергею Григорову о сносе нелегального завода пока приостановлен — до вступления в силу решения об отказе по его иску.