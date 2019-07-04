В Тульской области выпившая мать 4-х детей протащила полицейского на капоте своей машины (видео)

31-летняя жительница Тульской области задержана за вождение в пьяном виде и наезд на полицейского



Днём 2 июля в Дубенском районе экипаж ДПС заметил автомобиль Chevrolet Cruze, водитель которого совершал опасные манёвры.

Сотрудники Госавтоиспекции подали сигнал остановиться. После того как водитель их проигнорировал, полицейские, включив проблесковые маячки и звуковой сигнал, поехали следом и принудительно остановили транспортное средство.

Находившаяся за рулём женщина заблокировала двери и окна машины и отказалась выходить. Вместе с ней в салоне находился 1,5-годовалый ребенок, которого она перевозила без специального детского кресла.

На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы полиции, подразделения по делам несовершеннолетних и представители органов опеки и попечительства района.

Около часа женщина отказывалась выходить из автомобиля и выпускать ребёнка, полицейские всё это время вели с ней переговоры. Было принято решение принудительно освобождать ребёнка, так как автомобиль долгое время находился на солнце, что создавало угрозу жизни и здоровью мальчика.

Однако женщина попыталась скрыться с места происшествия. Начав движение, она совершила наезд на патрульный автомобиль ДПС, а также на сотрудника полиции, протащив его на капоте несколько сотен метров. В результате полицейский получил травмы и госпитализирован в больницу.

После того как преследуемый автомобиль съехал на пересечённую местность, женщина продолжала отказываться выходить. Полицейским пришлось разбить заднее стекло автомобиля и применить физическую силу, чтобы изъять ребёнка из рук неадекватно ведущей себя женщины. Мальчика передали представителям уполномоченных органов, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ходе проверки было установлено, что женщина ранее привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей в отношении своих четверых детей. Также она лишена права управления транспортным средством и имеет множество неоплаченных штрафов за нарушения ПДД.

Медицинское освидетельствование показало, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения. На неё составлены административные протоколы за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, оставление места дорожно-транспортного происшествия и нарушение требований к перевозке детей.

Следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела за применение насилия в отношении сотрудника полиции и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, лицом ранее подвергнутым за это административному наказанию.