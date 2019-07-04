Тариф на вывоз мусора хотят рассчитывать по-новому

Механизм взимания платы за вывоз бытового мусора в ближайшее время изменится, заявил вице-премьер Алексей Гордеев на совещании у президента Владимира Путина.



Люди должны платить не по нормативам, а за фактически накопленный мусор, объяснил он, тогда плата будет более понятной и справедливой.

«Необходимо перейти в ближайшее время от оплаты гражданами вывоза отходов по нормативу накопления — там всё-таки теоретические расчёты — к более понятной и справедливой оплате по фактическому, накопленному объему ТКО, то есть за тот объём, который у них забирается», — цитирует Гордеева «Интерфакс».

Кроме того, по его словам, «предполагается введение раздельного сбора двух фракций отходов — сухая упаковка и органический мусор».

«Следующим шагом станет освобождение граждан от необходимости платить за вывоз сухого мусора, поскольку эта упаковка будет поступать во вторичный оборот как сырьё для переработки», — сообщил Гордеев.

Он напомнил, что «в соответствии с национальным проектом 36% всех накопленных ТКО должны поступать во вторичный оборот» и здесь «есть большие резервы для снижения тарифов».

Он сообщил, что с 1 января стоимость коммунальной услуги по обращению с ТКО увеличилось с 66 рублей на человека до 92,5 в месяц.

«Это среднее значение, и разброс в регионах достаточно большой», — признал Гордеев.

Ранее в Тульской области рабочая группа по контролю за ходом мусорной реформы обосновала, что тариф на вывоз мусора регионального оператора «МСК-НТ» не обоснован, так как норматив не установлен.

Новая методика расчёта тарифа будет строиться на основе двух показателей, рассказал «Ведомостям» представитель «Российского экологического оператора»: количество контейнеров и как часто их вывозят.

Если на многоквартирный дом приходится пять контейнеров, а вывозят их раз в сутки, то за месяц вывозится 150 контейнеров – исходя из этой цифры формируется платеж для человека, объясняет он

Тариф будет устанавливаться по факту вывоза, выплачивать его может как собственник контейнера, так и ТСЖ или муниципалитет, любой, кто заключил договор с оператором на вывоз мусора. Проект постановления правительства с такими изменениями уже подготовлен Минприроды.