В 2020 году Москва будет искать место для 2 млн тонн отходов

Московская область прекратит принимать столичный мусор для захоронения с 2022 года, следует из проекта региональной территориальной схемы обращения с отходами до 2030 года.



Сам объём московского мусора, ввозимого в Подмосковье, сократится в три раза — с нынешних 4,6 млн до 1,4 млн тонн, которые будут отправлять на мусоросжигательные заводы. Москве уже с 2020 года придётся искать, куда отправить более 2 млн тонн мусора.

Весь июнь проходили обсуждения проекта территориальной схемы обращения с отходами Московской области продлятся.

Согласно документу, из 15 действующих в Подмосковье полигонов к 2030 году будут действовать только три — «Тимохово» (Богородский), «Алексинский карьер» (Клин), «Храброво» (Можайск). Эксплуатацию четырёх свалок, в частности «Воловичи» и «Непейно», подмосковные власти планируют до 2020 года. Полигон «Ядрово» в Волоколамске прекратит принимать отходы в 2021 году.

С 2013 года в Подмосковье прекратили принимать коммунальный мусор 24 из 39 полигонов, писал «Коммерсантъ». В 2018 году в разных городах Московской области прошли митинги против действующих полигонов, самые многочисленные — против «Ядрово», когда в Волоколамске более 50 детей обратились за медицинской помощью после выброса газа на свалке. В Клину жители рассказывали, что на местный полигон «Алексинский карьер» приходит более 1 тысячи машин с мусором в день, тогда как по нормативам их количество не может превышать 74.

К 2022 году подмосковные власти планируют прекратить приём отходов из Москвы для захоронения. В январе министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин заявлял, что регион заключил соглашение с правительством Москвы, регулирующее ввоз отходов до 2023 года. Там прописаны объёмы мусора до 2023 года: 4,6 млн тонн (2019 год), 2,5 млн тонн (2020 год), 1,4 млн тонн (2021 год), 1,4 млн тонн (2022 год).

Согласно последнему проекту терсхемы, столичные отходы будут обрабатываться и захораниваться в Подмосковье до конца 2021 года. Затем 1,4 млн тонн московского мусора будет «обезвреживаться», то есть сжигаться, вплоть до 2030 года. Это связано с планируемым запуском в 2022 году четырёх мусоросжигательных заводов (ежегодная мощность каждого 700 тыс. тонн) в Московской области — в Ногинске, Воскресенске, Наро-Фоминске и Солнечногорске. Сама область собирается с 2023 года ежегодно отправлять на сжигание 1,4 млн тонн своих отходов. Остальной мусор подмосковные чиновники планируют отправлять на комплексы переработки, три из которых работают с 2018 года, а ещё девять планируется ввести в эксплуатацию. Всего в области сейчас образуется около 4 млн тонн отходов.

Сейчас больше половины московского мусора отправляется в Подмосковье (4,6 млн из 8 млн тонн). Ранее депутат Госдумы Николай Гончар заявлял, что столичные власти ведут переговоры о вывозе мусора с Архангельской, Владимирской, Калужской и Тульской областями. Тульские общественники установили, что отходы из Московской области ввозятся на местные полигоны уже сейчас.