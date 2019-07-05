Замминистра здравоохранения Тульской области уйдёт по собственному

Владимир Грицаюк 5 июля покинет пост заместителя министра здравоохранения Тульской области по собственному желанию.



Он намерен вернуться к врачебной практике.

Грицаюк занимал должность заместителя министра здравоохранения Тульской области с января 2018 года. Он занимался вопросами организации госзаказа, материально-технической деятельности учреждений, достижения целевых показателей, реализации государственной политики.

Владимир Грицаюк — уроженец Новомосковска. В 1992 году окончил Тверской государственный медицинский институт. По распределению попал в челюстно-лицевое отделение 2-ой Новомосковской горбольницы.

Впоследствии работал на руководящих должностях в лечебных учреждениях Подмосковья. Общий стаж работы в сфере здравоохранения — более 20 лет. В 2017 году прошёл профессиональную переподготовку с присвоением квалификации «Специалист по государственному и муниципальному управлению (МРА)».