Статью о Дюмине в «Википедии» правили пропагандисты

Русская «Википедия» заблокировала сообщество авторов, которые вносили политически ангажированные правки в статьи об оппозиционерах и губернаторах.



Подозрительные действия некоторых редакторов «Википедии» в феврале 2019 года заметил соооснователь цифрового издательства «Викифай» Михаил Грузнов. Он обратил внимание на редактора с ником Oldfishkeeper, который редактировал статьи о российских политиках и общественных деятелях, пишет «Медуза».

Учётная запись Oldfishkeeper появилась в начале 2019 года. В течение месяца пользователей редактировал и дополнял различные статьи, преимущественно на тему химии и технологии, а через месяц переключился на статьи, связанные с политикой.

В статьи об экс-кандидате в президенты от КПРФ Павле Грудинине, бывшем депутате Госдумы Дмитрии Гудкове, журналисте Аркадии Бабченко и некоторых других людях Oldfishkeeper добавил негативную информацию со ссылкой на провластные источники. В то же время к статьям о главах российских регионов, в том числе губернатора Тульской области Алексея Дюмина и врио губернатора Александра Беглова — преимущественно позитивную информацию, связанную с личной и семейной жизнью чиновников.

Например, в статье про тульского губернатора Алексея Дюмина 22 февраля 2019 года появилась строка о том, что его «счастливый брак продолжается более 15 лет», а жена Дюмина увлекается лингвистикой и участвует в марафонах. А в статью про врио губернатора Петербурга Александра Беглова Oldfishkeeper добавил главку «Личная жизнь», которая целиком состоит из описания религиозного рвения Беглова: «Александр Беглов — глубоко верующий, воцерковленный православный человек, регулярно посещает богослужения в храме».

Отметим, что Дюмину в «Википедии» приписали и членство в партии власти «Единая Россия», от которой он дистанцировался. В выборах губернатора Тульской области Дюмин участвовал как самовыдвиженец, а впоследствии и вовсе публично выразил поддержку коммунистам.

Мы обнаружили и ещё один абзац, добавленный в статье про Дюмина пользователем Oldfishkeeper 4 мая 2019 года: «По оценкам Центра информационных коммуникаций „Рейтинг“, составившего „Национальный рейтинг губернаторов“ за март—апрель 2019 года на основании опроса и анкетирования большого числа экспертов, аналитиков и политологов, Алексей Дюмин занял в этом рейтинге первое место среди всех глав субъектов Федерации».

Михаил Грузнов рассказал, что по аналогичному принципу тематические статьи правят ещё минимум 12 редакторов. Негативные сведения и оценки они добавляли в статьи, посвящённые оппозиционерам, позитивные — в статьи о главах российских регионов и о масштабных государственных проектах вроде «Северного потока — 2». Один из этих редакторов создал 8 июля 2019 года статью «Дело Ивана Голунова», которая целиком повторяла фабулу обвинения.

Большинство этих учётных записей были созданы не позднее 2017 года. Другие учётные записи были созданы между 2007 и 2013 годами — их владельцы уже успели получить «продвинутые» статусы в иерархии «Википедии» и помогали новым учётным записям в собственном продвижении. Статусы позволяют вносить автоматически одобряемые правки или контролировать правки других участников.

Грузнов предположил, что группа аккаунтов действует в связке, хотя вики-сообщество не приветствует координацию действий по правке статей в приватных беседах. 2 июля он попросил чекюзеров «Википедии» проверить 12 обнаруженных им учётных записей. Известные редакторы русской «Википедии», участвовавшие в обсуждении, в основном поддержали выводы Грузнова.

К вечеру 4 июля семь из 12 учётных записей были забанены. Чекюзеры обнаружили, что четыре из 12 выявленных Грузновым учётных записей являются разными аккаунтами одного человека, что запрещено правилами «Википедии». 5 июля страница Алексея Дюмина была сильно отредактирована членом Союза писателей России, журналистом Николаем Эйхвальдом, специализирующемся на написании статусных исторических статей «Википедии». Отмечается, что удалено «незначимое и пиар».