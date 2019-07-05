На многодетную тулячку, протащившую на капоте машины полицейского, завели уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции в Дубенском районе (ч. 1 ст. 318 УК РФ).



Днём 2 июля 31-летняя женщина совершала опасные манёвры на своём автомобиле Chevrolet Cruze. Сотрудники ДПС подали ей знак остановиться, но она проигнорировала и продолжила движение.

Полицейские принудительно остановили автомобиль, тогда женщина заблокировала двери и окна, в течение часа отказываясь выходить и выпускать из салона своего 1,5-годовалого сына, которого перевозила без специального детского кресла.

На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы полиции, подразделения по делам несовершеннолетних и представители органов опеки и попечительства района. Переговоры с женщиной результата не дали, она попыталась скрыться и совершила наезд на сотрудника полиции, протащив его на капоте несколько сотен метров, в результате чего он получил ссадины и ушибы головы и грудной клетки и был госпитализирован в больницу. Медицинское освидетельствование показало, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе следствия установлено, что ранее тулячка была лишена права управления транспортным средством, имеет большое количество неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, а также привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей в отношении своих четверых детей.

Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения. В рамках расследования уголовного дела следователями будет дана оценка качеству исполнению должностными лицами учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних своих должностных обязанностей.