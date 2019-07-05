В депутаты Тулгордумы идёт экс-чиновник, находившийся в федеральном розыске

В выборах депутата Тульской городской Думы намерен принять участие бывший начальник управления транспорта, связи и дорожного хозяйства Тулы Сергей Карпов.



Уроженец Алексина с 2016 по 2010 год был заместителем в управлении дорожного хозяйства, а затем его и возглавил.

Документы он подал по 12-му округу как самовыдвиженец, однако в 2010 году избирался депутатом Тульской городской Думы 4-го созыва от ЛДПР и возглавлял фракцию, в 2013-м — в смоленскую Думу от «Российской партии пенсионеров за справедливость». В мае 2018 года 38 из 39 смоленских депутатов проголосовали за сложение Карповым полномочий.

Сейчас Сергей Карпов является гендиректором ООО «Энергопромальянс», возглавляет которое его старый друг Сергей Гусев. Фирма занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Её услугами пользуется и Тулгордума, например, снимает помещение для приёмной действующего депутата Михаила Ларкина в том же здании, где и базируется «Энергопромальянс».

Интересно, что в 2010-х годах Сергей Карпов и Сергей Гусев были фигурантами уголовного дела.

В 2005 году оперативники УБОП УВД обнаружили, что учреждённое Гусевым и Карповым ООО «Арматула» размещало в СМИ рекламу о продаже трубопроводной арматуры. При этом они не производили продукцию, а просто скупали бывшие в употреблении шаровые краны и другое оборудование, и рабочие с помощью наждачных кругов, шпатлёвки и краски наводили на деталях глянец. Потом на «готовые» изделия ставили маркировочные таблички... алексинской «Тяжпромарматуры» и выставляли на продажу.

В «Арматуле» вместо документов о соответствии ГОСТам с помощью компьютера изготавливали «технические паспорта» с выдуманными параметрами безопасности и ставили штампы «своего» ОТК.

Гусеву, а потом и Карпову было предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ — 180 (незаконное использование товарного знака) и 238 (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности), в обоих случаях с пунктами «совершенное организованной преступной группой».

7 августа 2006 года Сергея Карпова объявили в федеральный розыск, но уже в ноябре он без проблем поступил на госслужбу в аппарат администрации Тулы на должность первого заместителя начальника управления транспорта, связи и дорожного хозяйства.