Туляк зафиксировал выброс с городского предприятия (видео)

Житель Тулы зафиксировал выброс на одном из городских предприятий. На видеозаписи виден оранжевый оранжевый дым — так называемый «лисий хвост».



«Сталь начала своё производство. Вот так вот, фильтры на новом заводе „Стальстройинвест“. Дышите, тульский народ, радуйтесь. Вот так заботятся о нас», — рассказывает очевидец.

В конце прошлого года за оранжевые выбросы был оштрафован «Щёкиноазот» — в атмосферу ушло сверхлимитное количество оксида азота, диоксида азота и метана. Предприятие привлекли к ответственности за несоблюдение экологических требований, однако штраф составил всего 20 тысяч рублей.