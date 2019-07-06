Тульская область лидирует по падению цен на вторичку

В Тульской области зафиксировано максимальное среди регионов России падение цен на вторичную недвижимость.



За год средняя цена квадратного метра вторички в Тульской области снизилась на 4,2%, до 41,2 тысячи рублей. Кроме нашего региона падение цен зафиксировано только в Дагестане — на 1%, до 44,3 тысячи рублей, отмечается в исследовании сервиса объявлений «Авито».

В целом по России средняя цена квадратного метра на рынке вторичного жилья выросла в 30 из 32 рассматриваемых регионах. В среднем рост составил 7,8%, а среднероссийская стоимость увеличилась до 64,8 тысячи рублей.