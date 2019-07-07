Сенаторы внесли в Госдуму законопроект об идентификации россиян

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект об идентификации и цифровом профиле – наборе юридически значимых электронных документов и актуальных данных о человеке из государственных информационных систем.



Законопроект предусматривает, что, помимо паспорта, в некоторых случаях для установления и проверки личности человека могут использоваться «идентификаторы» – уникальные обозначения сведений о нём.

Подтверждать верность «идентификаторов» и более ранних проверок личности смогут банки, крупные операторы связи, операторы государственных информационных систем и другие организации, которые укажет правительство. Проверять личность человека можно будет только с его согласия.

Цифровой профиль должен давать бизнесу и госорганам данные о людях по принципу одного окна, чтобы с их персонального согласия более эффективно предоставлять государственные и коммерческие услуги, например выдавать кредиты или менять устаревшие документы.

Концепцию цифрового профиля разрабатывали ЦБ и «Ростелеком». Цифровой профиль – по концепции – состоит из трех компонентов: основные данные о человеке, ссылки на его данные из прочих государственных систем, реестр согласий на обработку его персональных данных.