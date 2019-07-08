Архангельский губернатор может уйти в отставку из-за «мусорных» протестов

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов в ближайшем будущем уйдет в отставку. Не последнюю роль в его карьере сыграли протесты из-за строительства мусорного полигона на станции Шиес.



Об отставке Орлова в рамках ближайшей ротации губернаторского корпуса сообщают источники «РБК». Близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей» также говорил, что Орлов может осенью покинуть пост.

Ранее Орлов попал в первую четвёрку губернаторов с самым высоким антирейтингом. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, который также оказался в этом перечне, уже ушел в отставку.

Многотысячные протесты из-за строительства мусорного полигона на станции Шиес серьёзно ударили по позициям Игоря Орлова. Источник «РБК» связал готовящуюся замену губернатора с тем, что он не смог выстроить эффективную систему управления в регионе. У Орлова нет шансов переизбраться на выборах, так как «Шиес обнулил всё», а такой руководитель региона Кремлю не нужен, отметил, в свою очередь, политолог Виталий Иванов.

Игорь Орлов стал губернатором Архангельской области в 2012 году. В 2015 году, когда были возвращены прямые выборы глав регионов, он досрочно подал в отставку и победил на выборах в первом туре, набрав 53% голосов.

В 2017 году проблема переполненных мусорных полигонов в Подмосковье спровоцировала акции протеста городах, расположенных близ свалок. Чиновники пытались договориться с правительствами Тверской, Тульской, Ярославской, Владимирской и Вологодской областей о том, чтобы свозить московский мусор к ним. После сообщений о том, что в этих регионах собираются размещать отходы из столицы, местные жители тоже вышли на митинги.

В сентябре 2018 года Орлов подписал с правительством Москвы соглашение о создании в Архангельской области экотехнопарка «Шиес». Проект предусматривал строительство полигона по размещению отходов в Ленском районе области. Москва планировала свозить коммунальные отходы в Люберцы, измельчать и сортировать их, сжимать в брикеты, оборачивать полиэтиленовой пленкой и отправлять по железной дороге в Шиес. Экотехнопарк должен был только накапливать отходы, потом земля должна быть рекультивирована. Капитальные вложения были оценены в 10,5 млрд рублей.

Новость о строительстве мусорного полигона вызвала критику общественности и экологов. В декабре 2018 года на улицы Архангельска, Северодвинска и других городов и поселков области вышло до 30 тысяч человек. Орлов оценил численность митингов в 7-8 тысяч человек и назвал протестующих «шелупонью».