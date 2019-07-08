Ольга Дюмина вошла в десятку самых богатых губернаторских жён

Ольга Дюмина, супруга губернатора Тульской области Алексея Дюмина, попала в десятку самых богатых жён глав российских регионов.



В 2018 году её задекларированный доход составил 13,9 млн рублей. Сам Дюмин заработал 6,7 млн рублей.

В собственности у четы Дюминых участок земли в 3127 кв. м, дом площадью 152,9 кв. м, квартира в 344 кв. м, два машиноместа по 19,3 и 19,1 кв. м, баня площадью 107,8 кв. м, а также часть здания на 60,7 кв. м. Дюмин ездит на джипе Toyota Land Cruiser 2008 года, жена — на Range Rover Sport 2018 года.

Самыми богатыми губернаторскими жёнами оказались супруга губернатора Брянской области Ольга Богомаз (1,2 млрд рублей) и Супруна президента Татарстана Гульсина Минниханова (154,9 млн рублей).