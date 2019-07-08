В городском парке Новомосковска хотят установить памятник архимандриту, жители выступают против

Жители Новомосковска выступают против установки памятника основателю современного монастыря РПЦ МП в городском парке.



На одной из аллей городского парка Новомосковска муниципальные власти решили установить бюст устроителя и первого настоятеля местного Свято-Успенского мужского монастыря, почётного гражданина города архимандрита Лавра (Тимохина).

Отец Лавр (Тимохин) в августе 1991 года получил назначение на приход в Новомосковск, организованный годом ранее, а также одновременно должность благочинного. Монастырь в Новомосковске был образован в 1995 году, тогда же иеромонах Лавр был назначен его игуменом. Скончался в апреле 2018 года во время всенощной в сане архимандрита.

Официально инициаторами установки памятника выступил «Союз православных женщин», проект был согласован с митрополитом Тульским и Ефремовским Алексием, пишет «Новомосковская правда».

Установку бюста 25 июня одобрило собрание местных депутатов. Однако это решение вызвало негативную реакцию жителей.

В популярной городской группе «Подслушано Новомосковск» в соцсети «ВКонтакте» прошёл опрос, участникам было предложено ответить, хотят ли они, чтобы в парке был установлен бюст священнослужителя.

Большинство проголосовавших (71%) высказались против предлагаемого властями места. Новомосковцы считают более уместным воздвигнуть бюст непосредственно на территории монастыря.

Ранее тульские чиновники объявили о планируемом строительстве на территории Платоновского парка храма Спиридона Тримифунтского. Активисты и жители выступили против строительства и собирают подписи под обращением к руководству региона с призывом не допустить стройки и придать Платоновскому парку статус особо охраняемой природной территории.