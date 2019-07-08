В Туле реализуют проект велошеринга, которым обещают «закольцевать» весь город.



В ближайший месяц в рамках договора с фирмой «Велотех» в городе появится 15 станций по прокату 111 велосипедов. Всего в дальнейшем в Туле будут работать 44 станции и 321 велосипед.

На существующих велодорожках нанесут значок велосипеда, установят предупреждающие знаки для пешеходов. Также появится маршрут протяжённостью около 3 км, который соединит набережную Упы и улицу Токарева. Стоимость реализации проекта составит порядка 40 млн рублей.