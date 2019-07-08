Военным предприятиям предлагают списать треть кредитов

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс России, предложил списать треть кредитов ОПК, поскольку оборонные предприятия «живут впроголодь».



Общий объём кредитов в оборонке превышает 2 трлн рублей, напомнил Борисов на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Вице-премьер сообщил, что ОПК стал четвёртым самым закредитованным сектором российской экономики. На первом месте находится отрасль финансовых услуг (3,9 трлн рублей), на втором — оптовая торговля (2,8 трлн рублей), на третьем — операции с недвижимым имуществом (2,7 трлн рублей).

Борисов предложил списать 600-700 млрд рублей кредитов, пишет «РБК». По словам вице-премьера, только на уплату процентов по кредитам предприятия ОПК тратят около 200 млрд рублей ежегодно. Этот объём средств соответствует показателю их плановой прибыли, поэтому предприятия «живут впроголодь».

Борисов уверен, что треть кредитного объёма оборонных предприятий не погашается — только идёт обслуживание процентов.

В 2016–2017 годах правительство уже помогало ОПК сократить задолженность перед банками. На эти цели из госбюджета было выделено около 1 трлн рублей.