В Узловой будут перерабатывать ванадий

На территории особой экономической зоны «Узловая» построят производственный комплекс по глубокой переработке ванадия.



Об этом на международной промышленной выставке «Иннопром» объявил первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.

Проект реализует компания Evraz, в него вложат свыше 5,5 млрд рублей, будет создано около 500 рабочих мест.

Соответствующее соглашение было подписано в июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме. Добавки из ванадия необходимы для изготовления сверхпрочной стали и сплавов из титана.