Известный политолог, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, тулячка Екатерина Шульман рассказала, какие экономические сферы в России считаются «мафиозными».



«Есть такие сферы экономические, которые традиционно во всём мире считаются мафиозными. Это те сферы, в которых происходит неучтённый оборот наличных денег. Это стройка, это мусор, это кладбища. Если вы помните сериал „Клан Сопрано“, то там мусоросборка и мусоросортировка как раз и есть их бизнес. Особенностью нашей теневой сферы является то, насколько это срощено с правоохранительными органами и спецслужбами», — отметила Шульман в программе на канале RTVI.

Ранее Шульман уже рассказывала о том, почему считает «мусорный» бизнес «золотым дном».

«Эта сфера мусорная — это одна из тех сфер, которая маскируется под нечто такое грязное, жалостное и невыгодное, а на самом деле является золотым дном. Это сверхвыгодный бизнес. Он похож чем-то на строительный и почему именно по этой причине он во многих странах является бизнесом мафии. Потому что там чрезвычайно трудно подсчитать, сколько чего входит, а сколько чего выходит. То же самое и со стройками, где всегда первоначальные планы и по времени и по расходам, так или иначе, превышаются. Так же, собственно говоря, и с мусором. Люди, заинтересованные в мусорном бизнесе, всем известны. Это: Чайка, Ротенберг и Чемезов. Всё, как видим, большие люди... Вы услышите потом много раз, когда вам расскажут, что какие-то герои, практически мученики на себе вывозят этот противный, вонючий мусор, жертвуя, таким образом, собою ради Родины. На самом деле ещё раз скажу — это золотое дно», — отмечала она.