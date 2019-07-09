Два тульских предприятия уличили в нарушении водного законодательства

Тульский природоохранный прокурор потребовал от руководителей двух предприятий принять меры к устранению нарушений водного законодательства.



По результатам проверок природоохранной прокуратурой выявлено, что «Лазаревское производственное жилищно-коммунальное хозяйство» и «Венёвская хлебная компания» использовали реку Невежа без соответствующего решения.

Прокурор направил в суд исковые заявления о понуждении указанных организаций к получению в установленном порядке решения о предоставлении реки в пользование.