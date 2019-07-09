В Тульской области возьмут под контроль все асфальтобетонные заводы

В Тульской области все асфальтобетонные заводы оснастят автоматизированной системой диспетчерского контроля.



Такое поручение дал губернатор Алексей Дюмин. На данный момент в регионе действуют восемь асфальтобетонных заводов. Напомним, ранее в ясногорской деревне Тайдаково был выявлен нелегальный завод.

Ремонт дорог, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в Тульской области выполнен на 40%. Для выполнения госзадания потребуется почти 1 млн тонн инертных материалов. Закупки уже отыграны и поставлено 59% от этого объёма.