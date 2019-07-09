Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил правительству сформировать перечень мостов, к ремонту которых можно будет подключить Министерство обороны России.



В прошлом году военнослужащие Каширского мостового батальона возвели мост через реку Плава, соединив деревни Пеньково и Косая губа. Каждую весну в половодье самодельный мост смывало, и жители оставались отрезанными от большой земли. Ещё один мост военные возводят через реку Дон, неподалеку от Куликова поля, на узком участке реки, который разделяет пять деревень.

В этом году ведутся работы по двум крупным мостовым объектам – 2-й очереди Восточного обхода и моста через Упу.