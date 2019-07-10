В Туле оформлять загранпаспорта будет «КриптоБиоКабина»

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех создал серийный образец автоматизированного комплекса «КриптоБиоКабина» для оформления и выдачи заграничных паспортов. Его представили на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.



Действует автоматизированный комплекс следующим образом. Желающий получить паспорт входит в кабину, выполняет команды диктора, куда и как сесть, куда смотреть, чтобы сфотографироваться. Система выбирает самый подходящий для документа вариант фото. Потом по команде необходимо приложить пальцы, машина оценивает качество отпечатка, если требуется, просит повторить процедуру.

Все данные передаются в центр их обработки в зашифрованном виде, что исключает искажение и хищение информации. Также система проводит процедуру верификации — сканируется общегражданский паспорт, система проверяет его и отправляет в МВД.

Новая разработка упростит процесс обработки и выдачи документов. В ближайшее время новыми комплексами будут оснащены первые 14 многофункциональных центров в Москве, Подмосковье, Туле и Краснодаре.