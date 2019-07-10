Регионы получат субсидии на социальные контракты

Регионам предоставят субсидии на финансирование социальных контрактов.



Согласно постановлению правительства РФ, предусматривается оказание финансовой поддержки регионам при исполнении расходных обязательств, которые возникают, когда реализуются мероприятия по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта.

В их числе: оказание помощи по поиску работы и трудоустройству, по прохождению профобучения и получению дополнительного образования, по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности и иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.

Заключаются социальные контракты с малоимущими людьми и семьями. Их цель — помочь людям реализовать свой трудовой потенциал, повысить благосостояние, социальное благополучие, а снизить — иждивенческие мотивы в их поведении.

В 2020 году деньги из федерального бюджета на социальные контракты выделят только регионам, участвующим в «пилоте» по снижению бедности. Всего их 13: республики Татарстан, Кабардино-Балкарская, Тыва, Коми; Приморский, Алтайский, Пермский края; Ивановская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Томская, Курганская области.