Медведев отправит россиян на диспансеризацию

Всероссийская диспансеризация взрослого населения должна улучшить демографию в стране и предупредить опасные болезни, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В 2019 году её должны пройти 62 миллиона россиян.



Ответственными за организацию всех процедур назначены власти в регионах.

«Главная задача — предупредить заболевания и их развитие. Причём это касается не только самых опасных — я имею в виду онкологию и сердечно-сосудистые заболевания, — но и вообще любых. Чтобы была возможность вовремя вмешаться, когда медицина или даже простое изменение образа жизни могут помочь. Мы хотим, чтобы каждый человек внимательно следил за своим здоровьем», — заявил Медведев.