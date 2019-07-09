Экс-главу администрации Венёва судят за мошенничество с землёй на 36 млн рублей

9 июля Венёвский районный суд начал оглашать приговор участникам преступной группы, занимавшейся мошенничеством с земельными участками.



В её состав входили глава (сейчас уже бывший) администрации Венёва Максим Демидов, начальник отдела муниципального архива Ленинского Анна Цаплина и её знакомый Дмитрий Кирдеев, а также директор МКУ МОВР «Архив» Александра Персиянцева.

Они незаконно вывели из оборота Венёвского района 26 земельных участков на общую сумму 36 млн рублей и легализовали махинации. По результатам работы УФСБ было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, организованного группой, с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В период с 2012—2013 год одна из обвиняемых, используя служебные полномочия, осуществила подмену 26 распорядительных документов о предоставлении земельных участков жителям Венёва. Глава администрации Венёва поставил эти участки на кадастровый учёт и при межевании согласовал их границы.

Демидова судят по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 и ч. 4 ст. 159 УК РФ; Кирдеева — по ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 1 ст. 285 и ст. 33 УК РФ; Цаплину — по ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ; Персиянцеву — по ч. 1 ст. 285 УК РФ.

Цаплина и Кирдеев уже были осуждены за мошенничество с землями Ленинского района. С 2010 года по 2015 год они незаконно оформили на подставных лиц право собственности на 75 земельных участков в Ленинском районе, ущерб составил 68,8 млн рублей.

Суд назначил Анне Цаплиной наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Дмитрию Кирдееву по совокупности приговоров дали 5 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 50 тысяч рублей.