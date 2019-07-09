Берёзовой роще в Пролетарском округе Тулы вновь грозит вырубка

Берёзовую рощу на улице Калинина в Туле хотят превратить в спортивную зону.



В Сети появился проект «благоустройства рощи», предусматривающий размещение на территории рекреационного объекта множества спортивных площадок и объектов, а также игровых площадок.

Также организован опрос, который, вероятно, заведомо сделан некорректно, так как представленный вариант благоустройства, который может подразумевать частичное освобождение территории путём вырубки деревьев, противопоставляется застройке, а застройка рекреационного объекта какими-либо капитальными строениями сама по себе незаконна.

В комментариях туляки просят оставить Берёзовую рощу как городскую зелёную зону: «Лес он для того и лес, что бы там воздухом дышать!», «Там и так уже всё попилили. Куда ещё то?», «Оставьте рощу в покое. Поддерживаете что сделано в надлежащем порядке».

Несколько лет назад уже возникала угроза вырубки территории рощи ради спортивных объектов — как раз тогда, когда действующий стадион отдали под застройку многоэтажками. Тогда на встрече с мэром города Юрием Цкипури, главой горадминистрации Евгением Авиловым и депутатами туляки потребовали сохранить рощу в первозданном виде, не превращая зелёную зону отдыха в парк развлечений, но при этом минимально благоустроить территорию, чтобы здесь можно было поддерживать порядок, и высадить новые деревья и кустарники. Мы публиковали обращение, под которым подписались более 2 тысяч человек.

При этом было принято решение заасфальтировать дорожки в роще, которое активно лоббировал глава горадминистрации Евгений Авилов, хотя жители опасались повреждения деревьев. Заказ исполняла фирма «Паритет», руководители которого вскоре стали фигурантами уголовного дела.