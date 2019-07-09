Тульский сенатор вошёл в сотню богатейших чиновников и депутатов России

Forbes представил рейтинг богатейших чиновников и депутатов России на основании декларации о доходах за 2018 год.



79-е место в рейтинге занял сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев. За прошлый год он задекларировал доход в размере 179,6 млн рублей, общий доход семьи Савельева составил 188,5 млн.

Отмечается, что в собственности у Савельевых 17 объектов недвижимости, а также в пользовании жилой дом в Англии площадью 489 кв м.

Ранее сообщалось, что на несовершеннолетних детей сенатора Дмитрия Савельева записаны две квартиры (площадью 293 и 247 кв. м) и два машино-места (по 19 кв. м).

В феврале этого года Дмитрий Савельев закатил в честь 45-летия своей жены вечеринку в Барвихе, а осенью прошлого года отметил своё 50-летие на миллион долларов. На праздник Савельева с отдыха на Эльбрусе на вертолёте прилетали губернаторы Тульской и Московской областей. А аккурат под юбилей сенатор получил золотую медаль «За особый вклад в развитие Тульской области».

Рейтинг Forbes возглавил депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов — основатель группы компаний «Владимирский стандарт». За 2018 год его доход составил около 9,97 млрд рублей. Вторую строчку занял миллиардер Константин Струков F 53 — совладелец компании «Южуралзолото», чьё состояние Forbes оценивает в $1,9 млрд, задекларировал доход в 4,46 млрд рублей. На третьем месте оказался депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев, хозяин местной кондитерской фабрики «Славянка», вокруг которой вырос целый холдинг с выручкой порядка 10 млрд рублей. В 2018-м семья парламентария заработала 2,84 млрд рублей.

Совокупно семьи 100 участников рейтинга задекларировали доход в 70,945 млрд рублей — более $1,1 млрд по средневзвешенному курсу за 2018 год.