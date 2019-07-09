Экс-глава Венёва и его сообщники получили 20 лет тюрьмы на троих за земельное мошенничество

В Туле вынесли приговор бывшему главе администрации Венёва Максиму Демидову и его сообщникам, входившим в состав преступной группы.



Максим Демидов, начальник архивного отдела администрации Ленинского района Анна Цаплина, её знакомый Дмитрий Кирдеев и директор МКУ МОВР «Архив» Александра Персиянцева незаконно вывели из оборота Венёвского района 26 земельных участков на общую сумму 36 млн рублей и легализовали махинации. По результатам работы УФСБ было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, организованного группой, с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, с 2012 по 2015 год осуждённые подделали документы на несколько земельных участков в Венёве, и выдали бумаги заранее подысканным гражданам. Под контролем Кирдеева были заключены договоры купли-продажи земельных участков, а впоследствии зарегистрировано право собственности на них. Таким образом осуждённые обманом приобрели 16 земельных участков.

Также Кирдеев договорился с Персиянцевой о подмене и выдаче 26 постановлений о предоставлении подконтрольным гражданам земельных участков. На основании архивных копий постановлений, заверенных Персиянцевой, Кирдеев приобрёл права собственности на 7 земельных участков на общую сумму более 9 млн рублей.

В рамках предварительного расследования был наложен арест на украденные земельные участки и на имущество, принадлежащее осуждённым, на общую сумму более 48 млн рублей.

9 июля в Венёвском районном суде членам преступной группы огласили приговор. Дмитрий Кирдеев признанному виновным в совершении трёх эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) имущества, приобретённого лицом в результате совершённого им преступления), ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями); Анна Цаплина – в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере); Максим Демидов – в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере), п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) имущества, приобретённого лицом в результате совершённого им преступления, совершённая группой лиц по предварительному сговору); Александра Персиянцева – в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Приговором суда Кирдееву назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Демидову и Цаплиной — по 6 лет колонии общего режима, Персиянцевой — штраф в размере 60 тысяч рублей.

Анна Цаплина и Дмитрий Кирдеев уже были осуждены за мошенничество с землями Ленинского района. С 2010 года по 2015 год они незаконно оформили на подставных лиц право собственности на 75 земельных участков в Ленинском районе, ущерб составил 68,8 млн рублей. Тогда суд назначил Цаплиной наказание в виде 5 лет колонии общего режима, Кирдееву — 5 лет 5 месяцев колонии строгого режима.