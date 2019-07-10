В Туле двоих инспекторов ДПС будут судить за взяточничество

Прокуратура Тульской области направила в суд уголовное дело в отношении двоих бывших инспекторов ДПС, обвиняемых в получении взяток.



Возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 5 ст. 290 (получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору)и ч. 1 ст. 291.2 (получение взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей) УК РФ.

С 17 июня по 2 июля 2018 года обвиняемые, патрулируя улицы в Зареченском, Пролетарском и Привокзальном округах Тулы, останавливали водителей за нарушение правил дорожного движения и предлагали за непривлечение к административной ответственности передать им денежное вознаграждение. Всего от четырёх водителей они получили 47 тысяч рублей

Один из криминальной пары 10 июля таким же способом получил от водителя, нарушившего правила парковки на одной из улиц Центрального округа взятку в размере 2 тысяч рублей.

Уголовное дело будет рассматривать Привокзальный окружной суд Тулы.